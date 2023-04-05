Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У НАБУ підтвердили проведення обшуків у Харківській ВЦА, фото: «Слово і Діло»

НАБУ проводить обшуки у Харківській ВЦА

5 кві 2023, 18:24
999

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) підтвердили, що сьогодні, 5 квітня, проводять обшуки у Харківській військово-цивільній адміністрації.





Відповідне повідомлення опубліковане у Telegram-каналі відомства.

Слідчі дії санкціоновані і здійснюються відповідно до чинного законодавства. Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування, — наголошують у відомстві.

Раніше сьогодні у Telegram-каналі Харківської ВЦА повідомили, що НАБУ здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах. Зокрема — у керівництва апарату ХОВА та у Департаменті агропромислового розвитку.

У ВЦА запевнили, що сприяють роботі детективів НАБУ та надають всю необхідну інформацію. Більш детальну інформацію пообіцяли оприлюднити згодом.

За інформацією видання «Цензор.нет», обшуки у Харківській ВЦА пов’язані зі справою про розтрату гуманітарної допомоги, придбаної за рахунок держави після початку російського вторгнення у Харківську область у 2022 році.

Джерело: «Цензор.нет», НАБУ, Харківська ВЦА

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів