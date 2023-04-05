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ЗРК Avenger защищают Украину, скриншот видео

ЗРК Avenger уже прибыли на боевое дежурство в Украину (ВИДЕО)

5 апр 2023, 20:08
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ЗРК Avenger (Месник) вже перебувають на бойовому чергуванні в Північній операційній зоні.





Про це заявив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Відповідне відео сьогодні, 5 квітня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Об'єднаних сил.

Наєв зазначив, що ці ЗРК американського виробництва виконують завдання щодо виявлення та збиття засобів повітряного нападу, таких як БПЛА «Шахед» та крилаті ракети.

Вони (ЗРК Avenger — ред.) здатні забезпечити мобільну протиповітряну оборону малої дальності для об'єктів цивільної інфраструктури, підрозділів Сектору безпеки та оборони від крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, літаків та гелікоптерів на малих висотах, — наголосив Наєв.

Він зазначив, що українські військові пройшли підготовку з керування цими ЗРК у Німеччині, подякував партнерам і засвідчив, що техніка дуже легка в користуванні.

ЗРК Avenger оснащена тепловізійним прицілом, який дозволяє працювати вдень і вночі, а також оптичним прицілом. Вона озброєна ракетами Stinger й крупнокаліберним кулеметом «Браунінг».

Керування здійснюється з башти машини або з пульту.

Источник: Ракурс


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