Зеленский объявил о согласовании с Польшей нового оборонного пакета

Владимир Зеленский и Матеуш Моравецкий, фото: Kancelaria Premiera

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, оголосив про погодження з Польщею нового оборонного пакета.

Про це він заявив сьогодні, 5 квітня, під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, повідомляє агентство «Укрінформ».

Погоджено новий дуже потрібний саме зараз нашим воїнам оборонний пакет, який захищає свободу і незалежність не тільки України, Польщі, Європи, а й усього світу. Дуже важливо, щоб ті, хто зараз в окопах на сході, там, де гаряче, на півдні України, знали, що тут, у Варшаві, ми домовились про те, що дасть Україні і кожному й кожній з наших воїнів більше сили, — наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, йдеться не лише про підтримку, а й про співпрацю, зокрема у форматі закупівель, що посилить оборонний потенціал як України, так і Польщі.

Сьогодні ми підписуємо документ про постачання польських БТР Rosomak, самохідних мінометів Rak, систем ППО, зокрема дуже ефективних, як сказав прем'єр-міністр, і це правда, «Перунів», МіГів та іншого потрібного озброєння, — наголосив Зеленський.

Також він розповів, що у ході візиту до Польщі було обговорено створення спільних підприємств для виробництва озброєнь та боєприпасів.

Нагадаємо, Зеленський із дружиною сьогодні перебуває з офіційним візитом у Польщі. Зокрема, президент Польщі Анджей Дуда нагородив його орденом Білого Орла — найстарішою та найвищою польською відзнакою.

Джерело: «Укрінформ»