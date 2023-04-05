Зеленский объявил о согласовании с Польшей нового оборонного пакета

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Владимир Зеленский и Матеуш Моравецкий, фото: Kancelaria Premiera
Зеленский объявил о согласовании с Польшей нового оборонного пакетаhttps://racurs.ua/n181704-zelenskiy-obyavil-o-soglasovanii-s-polshey-novogo-oboronnogo-paketa.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, оголосив про погодження з Польщею нового оборонного пакета.
Про це він заявив сьогодні, 5 квітня, під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, повідомляє агентство «Укрінформ».
Погоджено новий дуже потрібний саме зараз нашим воїнам оборонний пакет, який захищає свободу і незалежність не тільки України, Польщі, Європи, а й усього світу. Дуже важливо, щоб ті, хто зараз в окопах на сході, там, де гаряче, на півдні України, знали, що тут, у Варшаві, ми домовились про те, що дасть Україні і кожному й кожній з наших воїнів більше сили, — наголосив Зеленський.
За словами Зеленського, йдеться не лише про підтримку, а й про співпрацю, зокрема у форматі закупівель, що посилить оборонний потенціал як України, так і Польщі.
Сьогодні ми підписуємо документ про постачання польських БТР Rosomak, самохідних мінометів Rak, систем ППО, зокрема дуже ефективних, як сказав прем'єр-міністр, і це правда, «Перунів», МіГів та іншого потрібного озброєння, — наголосив Зеленський.
Також він розповів, що у ході візиту до Польщі було обговорено створення спільних підприємств для виробництва озброєнь та боєприпасів.
Нагадаємо, Зеленський із дружиною сьогодні перебуває з офіційним візитом у Польщі. Зокрема, президент Польщі Анджей Дуда нагородив його орденом Білого Орла — найстарішою та найвищою польською відзнакою.
Джерело: «Укрінформ»
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