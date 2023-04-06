США передадут Украине экспериментальное оружие против иранских дронов

https://racurs.ua/n181712-lazery-hischniki-i-setki-ssha-peredadut-ukraine-eksperimentalnoe-orujie-protiv-dronov-smi.html

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США передадуть Україні експериментальну зброю проти іранських дронів росії.

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Про це повідомляє Defense One.

Перелік озброєння, яке передадуть Штати в ЗСУ включає:

кінетичні системи зброї — знищують дрони за допомогою ракет або стрілецької зброї з надточним керуванням;

системи захоплення дронів — використовують спеціальні дрони-хижаки або сітки для фізичного захоплення ворожих безпілотників;

лазерні системи зброї використовують високоенергетичні лазери для пошкодження або знищення ворожих дронів;

радіоелектронні системи зброї — перешкоджають нормальному функціонуванню дронів, змушуючи їх повертатися на базу або змінювати маршрут.

4 квітня Пентагон оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги, орієнтованої на протиповітряну оборону. Він містить зокрема загадкові системи озброєння, які в США назвали «10 мобільними ракетними системами c-UAS з лазерним наведенням».

Цьому передував проведений у січні армією США конкурс, що мав на меті обрати систему для боротьби з дронами-камікадзе Shahed-136. Саме компанія SAIC, яка брала участь у конкурсі, відправить 10 антидронних систем Україні. Про це Defense One повідомив представник компанії. У січні SAIC провела успішні випробування із застосуванням ракет із лазерним наведенням APKWS від BAE Systems, які показали 100-відсоткову точність влучення.

У контрактах, наданих ЗС США, сказано, що метою випробувань було знищення безпілотників третього класу, вагою понад 25 кг, тоді як Shahed-136 важить близько 220 кг. У документах також ідеться, що переможець конкурсу має відправити озброєння протягом 30−90 днів після підписання угоди — приблизно стільки ж часу пройшло між завершенням тестів та повідомленням про постачання антидронової техніки в Україну.