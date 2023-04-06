Кремль продолжает увольнять своих генералов из-за провалов в Донецкой области - британская разведка

https://racurs.ua/n181713-kreml-prodoljaet-uvolnyat-svoih-generalov-iz-za-provalov-v-doneckoy-oblasti-britanskaya-razvedka.html

Ракурс

Російські соцмережі пишуть, що Міноборони росії, швидше за все, звільнило генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східним угрупуванням військ (СГВ) в Україні.

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Британська розвідка у новому звіті про війну в Україні 6 квітня повідомила, що сили під керівництвом Мурадова зазнала надзвичайно значних втрат за останні місяці, оскільки погано продумані штурми неодноразово не дали можливості захопити місто Вугледар у Донецькій області.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 6 April 2023.



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�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/v19F58d2Xw — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) April 6, 2023

Ці операції викликали гостру громадську критику з боку різних російських коментаторів, включаючи війська самого Мурадова.

Мурадов очолив СГВ після його катастрофічної спроби штурму Києва з північного заходу під час початкового повномасштабного вторгнення навесні 2022 року.

Мурадов — найвищий російський військовий, звільнений у 2023 році.