Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Кремль продолжает увольнять своих генералов из-за провалов в Донецкой области - британская разведка

Кремль продолжает увольнять своих генералов из-за провалов в Донецкой области — британская разведка

6 апр 2023, 09:35
999

Російські соцмережі пишуть, що Міноборони росії, швидше за все, звільнило генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східним угрупуванням військ (СГВ) в Україні.


.

Британська розвідка у новому звіті про війну в Україні 6 квітня повідомила, що сили під керівництвом Мурадова зазнала надзвичайно значних втрат за останні місяці, оскільки погано продумані штурми неодноразово не дали можливості захопити місто Вугледар у Донецькій області.

Ці операції викликали гостру громадську критику з боку різних російських коментаторів, включаючи війська самого Мурадова.

Мурадов очолив СГВ після його катастрофічної спроби штурму Києва з північного заходу під час початкового повномасштабного вторгнення навесні 2022 року.

Мурадов — найвищий російський військовий, звільнений у 2023 році.

Втім, ймовірно, їх буде ще більше. Адже росія й надалі продовжує не досягати своїх цілей на Донбасі, — наголошують британські розвідники.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров