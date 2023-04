Російські соцмережі пишуть, що Міноборони росії, швидше за все, звільнило генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східним угрупуванням військ (СГВ) в Україні.

Британська розвідка у новому звіті про війну в Україні 6 квітня повідомила, що сили під керівництвом Мурадова зазнала надзвичайно значних втрат за останні місяці, оскільки погано продумані штурми неодноразово не дали можливості захопити місто Вугледар у Донецькій області.

Ці операції викликали гостру громадську критику з боку різних російських коментаторів, включаючи війська самого Мурадова.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 6 April 2023.



