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Ракурс
Генерал Мурадов

Кремль продовжує звільняти своїх генералів через провали на Донеччині — британська розвідка

6 кві 2023, 09:35
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Російські соцмережі пишуть, що Міноборони росії, швидше за все, звільнило генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східним угрупуванням військ (СГВ) в Україні.


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Британська розвідка у новому звіті про війну в Україні 6 квітня повідомила, що сили під керівництвом Мурадова зазнала надзвичайно значних втрат за останні місяці, оскільки погано продумані штурми неодноразово не дали можливості захопити місто Вугледар у Донецькій області.

Ці операції викликали гостру громадську критику з боку різних російських коментаторів, включаючи війська самого Мурадова.

Мурадов очолив СГВ після його катастрофічної спроби штурму Києва з північного заходу під час початкового повномасштабного вторгнення навесні 2022 року.

Мурадов — найвищий російський військовий, звільнений у 2023 році.

Джерело: Ракурс


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