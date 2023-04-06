План закупки снарядов для Украины расколол страны Евросоюза - Politico

https://racurs.ua/n181715-plan-zakupki-snaryadov-dlya-ukrainy-raskolol-strany-evrosouza-politico.html

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Країни-члени ЄС 20 березня домовилися закупити мільйон боєприпасів для України, але все ще розмірковують, як саме реалізувати угоду.

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За інформацією джерел видання Politico, посли ЄС зустрілися 5 квітня, щоб обговорити це питання, але не досягли значного прогресу.

Яблуком розбрату залишається питання, чи будуть збройові контракти надаватися виключно компаніям з ЄС (і як їх юридично визначити), чи вони також будуть відкриті для сторонніх виробників.

За словами кількох джерел, Франція наполягає на тому, щоб гроші залишилися в межах ЄС. Греція та Кіпр підтримують Париж, бо хочуть уникнути контрактів з турецькими виробниками.

План передбачає виділення для цієї потреби 2 млрд євро. Половина суми піде на закупку боєприпасів для ЗСУ (близько мільйона боєприпасів), а інша половина на компенсацію запасів, переданих Україні країнами ЄС.

Раніше Bloomberg писав, що Україна просить мільйон боєприпасів на рік, тоді як європейська оборонна промисловість може виготовляти близько 25 тис. снарядів на місяць.