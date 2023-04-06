россия больше никогда нас не рассорит – Дуда и Зеленский собрали митинг в Варшаве (ФОТО, ВИДЕО)

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Володимир Зеленський 5 квітня вперше відвідав Польщу з офіційним візитом після початку великої війни.

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Між нашими народами не буде існувати жодних кордонів: політичних, економічних і — що дуже важливо — історичних. Але для цього ще потрібно перемогти. Потрібно ще трішки пройти пліч-о-пліч, — написав про зустріч президент.

Наприкінці візиту Зеленський і Дуда виступили з промовами з Королівського замку.

Дуда у виступі заявляв, що не може бути переговорів без виводу військ рф з усієї України, цитував Шевченка і звернувся:

Немає часу чекати. Ми якнайшвидше постачаємо танки, БТР, САУ і нарешті літаки. Даємо приклад іншим державам, а іноді та долаємо опір щодо постачання озброєння.

Зеленський своєю чергою у Варшаві заявив, що тиранія програє після програшу в Україні.

Під час виступу в Королівському замку президент наголосив, що Польща та Україна утвердять свободу в Європі назавжди.