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росія більше ніколи нас не розсварить - Дуда і Зеленський зібрали мітинг у Варшаві (ФОТО, ВІДЕО)

росія більше ніколи нас не розсварить — Дуда і Зеленський зібрали мітинг у Варшаві (ФОТО, ВІДЕО)

6 кві 2023, 10:45
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Володимир Зеленський 5 квітня вперше відвідав Польщу з офіційним візитом після початку великої війни.


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Між нашими народами не буде існувати жодних кордонів: політичних, економічних і — що дуже важливо — історичних. Але для цього ще потрібно перемогти. Потрібно ще трішки пройти пліч-о-пліч, — написав про зустріч президент.

Наприкінці візиту Зеленський і Дуда виступили з промовами з Королівського замку.

Дуда і Зеленський зібрали мітинг у Варшаві

Дуда і Зеленський зібрали мітинг у Варшаві

Дуда у виступі заявляв, що не може бути переговорів без виводу військ рф з усієї України, цитував Шевченка і звернувся:

Немає часу чекати. Ми якнайшвидше постачаємо танки, БТР, САУ і нарешті літаки. Даємо приклад іншим державам, а іноді та долаємо опір щодо постачання озброєння.

Зеленський своєю чергою у Варшаві заявив, що тиранія програє після програшу в Україні.

Під час виступу в Королівському замку президент наголосив, що Польща та Україна утвердять свободу в Європі назавжди.

Дуда і Зеленський зібрали мітинг у Варшаві

Жовто-сині і біло-червоні — ці чотири кольори міцніші за ворожий триколор. Дякую, українці, дякую, поляки, за те, що вчора прийшли та підтримали! Перемоги нам усім! — прокоментували фото з Варшави на сторінці президента України у Фейсбук.

Дуда і Зеленський зібрали мітинг у Варшаві

Дуда і Зеленський зібрали мітинг у Варшаві

Джерело: Ракурс


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