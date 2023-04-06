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Ракурс
В ВСУ ночные взрывы в Мелитополе назвали подготовкой к контрнаступлению

В ВСУ ночные взрывы в Мелитополе назвали подготовкой к контрнаступлению

6 апр 2023, 11:06
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У командуванні «Південь» нічні вибухи у Мелітополі назвали підготовкою українських військ до контрнаступу.


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Речниця командування Наталія Гуменюк заявила, що ці удари «мають налаштувати окупантів на те, до чого їм потрібно бути готовими надалі». Ніяких інших деталей вона не розкрила.

У ніч проти 6 квітня в Мелітополі у районі аеродрому лунали вибухи. Там розташована база російських військових, повідомив мер міста Іван Федоров. Окупанти повідомили про роботу ППО, але в сторону аеродрому поїхали карети швидкої допомоги.

Окупаційна адміністрація заявила, що російська ППО збила «шість ракет HIMARS». Загарбники переконують, що жодних руйнувань та постраждалих немає.

Источник: Ракурс


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