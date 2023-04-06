У ЗСУ нічні вибухи у Мелітополі назвали підготовкою до контрнаступу

https://racurs.ua/ua/n181718-u-zsu-nichni-vybuhy-u-melitopoli-nazvaly-pidgotovkou-do-kontrnastupu.html

Ракурс

У командуванні «Південь» нічні вибухи у Мелітополі назвали підготовкою українських військ до контрнаступу.

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Речниця командування Наталія Гуменюк заявила, що ці удари «мають налаштувати окупантів на те, до чого їм потрібно бути готовими надалі». Ніяких інших деталей вона не розкрила.

У ніч проти 6 квітня в Мелітополі у районі аеродрому лунали вибухи. Там розташована база російських військових, повідомив мер міста Іван Федоров. Окупанти повідомили про роботу ППО, але в сторону аеродрому поїхали карети швидкої допомоги.

Окупаційна адміністрація заявила, що російська ППО збила «шість ракет HIMARS». Загарбники переконують, що жодних руйнувань та постраждалих немає.