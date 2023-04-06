О времени и месте контрнаступления знает не более пяти человек – Данилов

https://racurs.ua/n181728-o-vremeni-i-meste-kontrnastupleniya-znaet-ne-bolee-pyati-chelovek-danilov.html

Ракурс

Інформація про час і місце планованого контрнаступу Збройних сил України є закритою.

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Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі «Радіо Свобода». Він заявив, що на планеті не більше п’яти людей, які володіють інформацією де, коли і як розпочнеться контрнаступ.

Коли почнеться, ви все це побачите", зараз ця інформація «абсолютно закрита"Коли почнуться ті чи інші військові дії, ті чи інші військові операції, на сьогодні, я вам можу з впевненістю казати, це інформація для дуже обмеженого кола осіб. Коли почнеться, ви все це побачите. Ми з вами будемо розуміти, що почалося те, на що ми очікували, — наголосив секретар РНБО.

Він зазначив, що у рф «дуже хвилюються щодо подій, які будуть відбуватися».

Тому що ми свідомі того, що ці події будуть не на користь рф. Ми розуміємо, що робимо. Ми розуміємо, для чого ми робимо. Ми не розуміємо, для чого росія вдерлася на нашу територію. Але, повірте, вони всі звідси відправляться у відповідний спосіб. Або добровільно покинуть наші території, або будуть туди відправлені вантажем, який має назву «Вантаж 200», — сказав Данілов.

Раніше агентство Reuters писало, що Україна готує вісім нових штурмових бригад загальною чисельністю 40 тис. осіб, котрі візьмуть участь у контрнаступі проти російських окупантів «у найближчі тижні або місяці».