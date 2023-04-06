Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ДТП со Ступкой – суд отправил актера под домашний арест

Пьяное ДТП со Ступкой — суд избрал актеру меру пресечения

6 апр 2023, 15:26
999

Актора Остапа Ступку відправили під нічний домашній арешт на два місяці.


.

Як запобіжний захід прокурори вимагали цілодобового домашнього арешту.

Народний артист України Остап Ступка у ніч проти 5 квітня влаштував у нетверезому стані ДТП у Голосіївському районі столиці.

4 квітня приблизно о 23.15 артист на власному автомобілі Range Rover влетів у припарковану іномарку Mitsubishi, за кермом якої був 38-річний водій.

Зазначається, що чоловік у Mitsubishi отримав серйозні травми та був госпіталізований. А Остапа Ступку направили до відділення поліції на перевірку алкоголю у крові.

Результати були наступними: 1,62 проміле при нормі 0,3.

Актор зобов’язався всіляко допомагати потерпілому.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров