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ДТП со Ступкой – суд отправил актера под домашний арест
Пьяное ДТП со Ступкой — суд избрал актеру меру пресеченияhttps://racurs.ua/n181729-pyanoe-dtp-so-stupkoy-sud-izbral-akteru-meru-presecheniya.htmlРакурс
Актора Остапа Ступку відправили під нічний домашній арешт на два місяці.
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Як запобіжний захід прокурори вимагали цілодобового домашнього арешту.
Народний артист України Остап Ступка у ніч проти 5 квітня влаштував у нетверезому стані ДТП у Голосіївському районі столиці.
4 квітня приблизно о 23.15 артист на власному автомобілі Range Rover влетів у припарковану іномарку Mitsubishi, за кермом якої був 38-річний водій.
Зазначається, що чоловік у Mitsubishi отримав серйозні травми та був госпіталізований. А Остапа Ступку направили до відділення поліції на перевірку алкоголю у крові.
Результати були наступними: 1,62 проміле при нормі 0,3.
Актор зобов’язався всіляко допомагати потерпілому.