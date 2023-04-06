ДТП со Ступкой – суд отправил актера под домашний арест

https://racurs.ua/n181729-pyanoe-dtp-so-stupkoy-sud-izbral-akteru-meru-presecheniya.html

Ракурс

Актора Остапа Ступку відправили під нічний домашній арешт на два місяці.

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Як запобіжний захід прокурори вимагали цілодобового домашнього арешту.

Народний артист України Остап Ступка у ніч проти 5 квітня влаштував у нетверезому стані ДТП у Голосіївському районі столиці.