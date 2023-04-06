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Ракурс
ДТП зі Ступкою - суд відправив актора під домашній арешт

П’яне ДТП зі Ступкою — суд обрав актору запобіжний захід

6 кві 2023, 15:26
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Актора Остапа Ступку відправили під нічний домашній арешт на два місяці.


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Як запобіжний захід прокурори вимагали цілодобового домашнього арешту.

Народний артист України Остап Ступка у ніч проти 5 квітня влаштував у нетверезому стані ДТП у Голосіївському районі столиці.

4 квітня приблизно о 23.15 артист на власному автомобілі Range Rover влетів у припарковану іномарку Mitsubishi, за кермом якої був 38-річний водій.

Зазначається, що чоловік у Mitsubishi отримав серйозні травми та був госпіталізований. А Остапа Ступку направили до відділення поліції на перевірку алкоголю у крові.

Результати були наступними: 1,62 проміле при нормі 0,3.

Актор зобов’язався всіляко допомагати потерпілому.

Джерело: Ракурс


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