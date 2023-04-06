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Танки Т-90М и Т-72 рф уничтожили ВСУ в Луганской области

Танки Т-90М и Т-72 рф уничтожили ВСУ в Луганской области (ВИДЕО)

6 апр 2023, 16:58
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25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України продемонструвала результати своєї роботи в Луганській області.


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Захисникам України вдалося знищити російські танки Т-90М, Т-72, а також бойову машину піхоти. Відеозапис 6 квітня оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко.

Військова техніка окупаційної армії росії не доїхала до позицій українських десантників на Луганщині.

Источник: Ракурс


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