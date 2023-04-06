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Танки Т-90М і Т-72 росіян знищили ЗСУ на Луганщині
Танки Т-90М і Т-72 росіян знищили ЗСУ на Луганщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181733-tanky-t-90m-i-t-72-rosiyan-znyschyly-zsu-na-luganschyni-video.htmlРакурс
25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України продемонструвала результати своєї роботи в Луганській області.
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Захисникам України вдалося знищити російські танки Т-90М, Т-72, а також бойову машину піхоти. Відеозапис 6 квітня оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко.
Військова техніка окупаційної армії росії не доїхала до позицій українських десантників на Луганщині.