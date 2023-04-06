Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россия вывела технику из мест хранения возле Джанкоя - спутниковые фото

Россия вывела технику из мест хранения близ Джанкоя — спутниковые фото

6 апр 2023, 17:40
999

Армія росії вивела військову техніку із місць зберігання поблизу тимчасово окупованого Джанкоя у Криму. Це видно на супутникових фото компанії Maxar, зроблених з 11 лютого по 16 березня.


.

За останній місяць росія вивел в районі селища Медведівка Джанкойського району окупованого Криму свою військову техніку.

За останній місяць російські сили вивезли техніку з військової бази на півночі Криму. Останні супутникові знімки показують, що на цій ділянці були танки, бронетехніка та артилерія, — написав у Twitter аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африком.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров