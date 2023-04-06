Россия вывела технику из мест хранения возле Джанкоя - спутниковые фото

https://racurs.ua/n181735-rossiya-vyvela-tehniku-iz-mest-hraneniya-bliz-djankoya-sputnikovye-foto.html

Ракурс

Армія росії вивела військову техніку із місць зберігання поблизу тимчасово окупованого Джанкоя у Криму. Це видно на супутникових фото компанії Maxar, зроблених з 11 лютого по 16 березня.

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За останній місяць росія вивел в районі селища Медведівка Джанкойського району окупованого Криму свою військову техніку.

За останній місяць російські сили вивезли техніку з військової бази на півночі Криму. Останні супутникові знімки показують, що на цій ділянці були танки, бронетехніка та артилерія, — написав у Twitter аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африком.

The removal of Russian military equipment from this depot in occupied Crimea can be seen clearly when comparing high resolution satellite imagery from February 11th to March 16th. pic.twitter.com/wM6YWO91fa — Brady Africk (@bradyafr) April 5, 2023