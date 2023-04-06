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Ракурс
Росія вивела техніку із місць зберігання біля Джанкоя - супутникові фото

Росія вивела техніку із місць зберігання біля Джанкоя — супутникові фото

6 кві 2023, 17:40
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Армія росії вивела військову техніку із місць зберігання поблизу тимчасово окупованого Джанкоя у Криму. Це видно на супутникових фото компанії Maxar, зроблених з 11 лютого по 16 березня.


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За останній місяць росія вивел в районі селища Медведівка Джанкойського району окупованого Криму свою військову техніку.

За останній місяць російські сили вивезли техніку з військової бази на півночі Криму. Останні супутникові знімки показують, що на цій ділянці були танки, бронетехніка та артилерія, — написав у Twitter аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африком.

Джерело: Ракурс


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