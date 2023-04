Росія вивела техніку із місць зберігання біля Джанкоя - супутникові фото

Армія росії вивела військову техніку із місць зберігання поблизу тимчасово окупованого Джанкоя у Криму. Це видно на супутникових фото компанії Maxar, зроблених з 11 лютого по 16 березня.

За останній місяць росія вивел в районі селища Медведівка Джанкойського району окупованого Криму свою військову техніку.

The removal of Russian military equipment from this depot in occupied Crimea can be seen clearly when comparing high resolution satellite imagery from February 11th to March 16th. pic.twitter.com/wM6YWO91fa