ВСУ существенно потеснили россиян на Кинбурнской косе - Гуменюк

https://racurs.ua/n181736-vsu-suschestvenno-potesnili-rossiyan-na-kinburnskoy-kose-gumenuk.html

Ракурс

Збройні сили України суттєво потіснили окупаційну армію росії на Кінбурнській косі, хоч ворог й намагається нагадати про себе. Про це розповіла очільниця об'єднаного прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

.

Ми працюємо досить успішно, про що є вже певна інформація. Але про наші успіхи розповідати ще зарано, тому робота продовжується. Загалом можу зазначити, що ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі, — вказала спікер.

З її слів, раз на дві доби ворог наважується витягнути артилерійську установку та обстріляти Дніпровсько-Бузький лиман, натякаючи на свою присутність на заході коси і контроль за морськими транспортними шляхами.

Однак стійкого перебування ворога там не фіксується, — підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, 13 березня вона зазначила, що основна мета росіян на Кінбурнській косі — терор морського транспортного коридору.