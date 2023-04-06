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ВСУ существенно потеснили россиян на Кинбурнской косе - Гуменюк
ВСУ существенно потеснили россиян на Кинбурнской косе — Гуменюкhttps://racurs.ua/n181736-vsu-suschestvenno-potesnili-rossiyan-na-kinburnskoy-kose-gumenuk.htmlРакурс
Збройні сили України суттєво потіснили окупаційну армію росії на Кінбурнській косі, хоч ворог й намагається нагадати про себе. Про це розповіла очільниця об'єднаного прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.
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Ми працюємо досить успішно, про що є вже певна інформація. Але про наші успіхи розповідати ще зарано, тому робота продовжується. Загалом можу зазначити, що ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі, — вказала спікер.
З її слів, раз на дві доби ворог наважується витягнути артилерійську установку та обстріляти Дніпровсько-Бузький лиман, натякаючи на свою присутність на заході коси і контроль за морськими транспортними шляхами.
Однак стійкого перебування ворога там не фіксується, — підсумувала Гуменюк.
Нагадаємо, 13 березня вона зазначила, що основна мета росіян на Кінбурнській косі — терор морського транспортного коридору.