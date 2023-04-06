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Ракурс
Артиллерия ВСУ испепелила российскую "Рапиру"

Артиллерия ВСУ испепелила российскую «Рапиру» (ВИДЕО)

6 апр 2023, 19:40
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Артилеристи 54-ї Окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, спопелили російську протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра».


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Аеророзвідка К-2 54 ОМБр виявила позицію ворожої гармати МТ-12 «Рапіра», яка вела вогонь по позиціях ЗСУ. Артилеристи батальйону К2 її успішно знищили, — йдеться у повідомленні.

Відеозапис оприлюднено у соцмережах 6 квітня.

Нагадаємо, 100-мм протитанкова гармата МТ-12 — радянська буксирована протитанкова гармата, створена наприкінці 1960-х років. Модернізація гармати Т-12, що включала у себе розміщення гармати на новому лафеті.

Источник: Ракурс


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