Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗСУ спопелили російську гармату “Рапіра”

Артилерія ЗСУ спопелила російську гармату «Рапіра» (ВІДЕО)

6 кві 2023, 19:40
999

Артилеристи 54-ї Окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, спопелили російську протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра».


.

Аеророзвідка К-2 54 ОМБр виявила позицію ворожої гармати МТ-12 «Рапіра», яка вела вогонь по позиціях ЗСУ. Артилеристи батальйону К2 її успішно знищили, — йдеться у повідомленні.

Відеозапис оприлюднено у соцмережах 6 квітня.

Нагадаємо, 100-мм протитанкова гармата МТ-12 — радянська буксирована протитанкова гармата, створена наприкінці 1960-х років. Модернізація гармати Т-12, що включала у себе розміщення гармати на новому лафеті.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів