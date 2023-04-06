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Ракурс
Армия рф атакует Херсонщину управляемыми авиабомбами, семеро пострадавших

Армия рф атакует Херсонщину управляемыми авиабомбами, семеро пострадавших

6 апр 2023, 21:58
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Херсонська область сьогодні знову постраждала від ударів воєнних злочинців армії росії. У четвер щині зросла кількість поранених внаслідок обстрілу.


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Ввечері три удари ворожої авіації зафіксовано по Бериславу, два — по Новобериславу та один — по Козацькому. Нині відомо про сімох жителів Херсонщини, поранених внаслідок ворожої атаки, — повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він розповів, що шестеро осіб постраждали через удари по Зміївці, одна людина дістала поранення в селищі Козацькому.

Детальна інформація про потерпілих та обсяги руйнувань уточнюється, — вказав Прокудін.

Нагадаємо, вибухівку у Зміївці скинули з безпілотника. Спочатку повідомлялося про чотирьох поранених.

Источник: Ракурс


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