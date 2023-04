Російські війська за останній місяць вивели свою техніку зі своїх баз на півночі окупованого Криму.

Так, на одній із таких баз знаходилися танки, бронетехніка та артилерія. Таким чином, ворог спустошує військовий склад на півночі півострова. Про це свідчать нові супутникові знімки, які були зроблені за період з 11 лютого до 16 березня. Про це аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік написав у Twitter.

Також на супутникових знімках видно частину обладнання та оборонні споруди, які російські загарбники збудували поблизу Медведівки. На думку Афріка, війська рф будують укріплення по всьому Криму.

Russian forces have moved equipment out of a military depot in northern Crimea over the past month. Recent satellite imagery shows that this site had tanks, armored vehicles, and artillery. pic.twitter.com/JinS7mlu7B