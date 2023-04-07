рф вывела военную технику со складов на севере Крыма. Фото: defence-ua

https://racurs.ua/n181758-rf-vyvela-voennuu-tehniku-so-skladov-na-severe-kryma-foto.html

Ракурс

Російські війська за останній місяць вивели свою техніку зі своїх баз на півночі окупованого Криму.

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Так, на одній із таких баз знаходилися танки, бронетехніка та артилерія. Таким чином, ворог спустошує військовий склад на півночі півострова. Про це свідчать нові супутникові знімки, які були зроблені за період з 11 лютого до 16 березня. Про це аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік написав у Twitter.

Також на супутникових знімках видно частину обладнання та оборонні споруди, які російські загарбники збудували поблизу Медведівки. На думку Афріка, війська рф будують укріплення по всьому Криму.

Russian forces have moved equipment out of a military depot in northern Crimea over the past month. Recent satellite imagery shows that this site had tanks, armored vehicles, and artillery. pic.twitter.com/JinS7mlu7B — Brady Africk (@bradyafr) April 5, 2023

Нагадаємо, в Генштабі Збройних сил України 7 квітня повідомляли, що окупанти залучають до будівництва оборонних споруд у населених пунктах Джанкойського району місцеве населення. Переважно окопи риють місцеві алкоголіки та наркомани. Інших цивільних, які відмовляються працювати за «винагороду», озброєні солдати рф змушують працювати силою.