Окупанти залучають наркоманів та алкоголіків до будівництва оборонних споруд в Криму. Фото: РБК

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Російські військові продовжують облаштовували оборонні споруди в Криму.

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До інженерних робіт у населених пунктах Джанкойського району залучають місцеве населення, переважно чоловіків, які мають наркотичну та алкогольну залежність. Таким робітникам ворог обіцяє платити гроші, але насправді люди працюють або безкоштовно, або отримують мізерні виплати. Зафіксовано випадки, коли обдурені кримчани відмовляються співпрацювати, тому озброєні окупанти силою примушують їх копати траншеї. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 7 квітня.

Тим часом ворог продовжує вести наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. У четвер, 6 квітня, підрозділи Сил оборони відбили 40 атак противника.

Літаки та гелікоптери Повітряних сил 6 квітня завдали шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також захисники знищили три кориговані авіаційні бомби та три безпілотники різних типів — «Орлан-10», «Supercam» та «Ланцет-3».

Артилерія та ракетні війська ЗСУ уразили два райони зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Війська країни-агресора вчора завдали п’ять ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Нагадаємо, 6 квітня в Генштабі ЗСУ заявляли, що окупаційні війська рф продовжують зазнавати величезних втрат у живій силі, місцеві медичні заклади на тимчасово окупованих територіях повністю завантажені. Так, в одному із населених пунктів Сімферопольського району тимчасово окупованого Криму з’явилося наметове містечко для сотні поранених росіян.