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рф вивела військову техніку зі складів на півночі Криму. Фото: defence-ua

рф вивела військову техніку зі складів на півночі Криму (ФОТО)

7 кві 2023, 11:49
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Російські війська за останній місяць вивели свою техніку зі своїх баз на півночі окупованого Криму.


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Так, на одній із таких баз знаходилися танки, бронетехніка та артилерія. Таким чином, ворог спустошує військовий склад на півночі півострова. Про це свідчать нові супутникові знімки, які були зроблені за період з 11 лютого до 16 березня. Про це аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік написав у Twitter.

Також на супутникових знімках видно частину обладнання та оборонні споруди, які російські загарбники збудували поблизу Медведівки. На думку Афріка, війська рф будують укріплення по всьому Криму.

рф вивела військову техніку зі складів на півночі Криму. Фото: Бреді Афрік

Нагадаємо, в Генштабі Збройних сил України 7 квітня повідомляли, що окупанти залучають до будівництва оборонних споруд у населених пунктах Джанкойського району місцеве населення. Переважно окопи риють місцеві алкоголіки та наркомани. Інших цивільних, які відмовляються працювати за «винагороду», озброєні солдати рф змушують працювати силою.

Джерело: Ракурс


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