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Бабченко – иностранный агент, решили в российском Минюсте
Бабченко — иностранный агент, решили в российском Минюстеhttps://racurs.ua/n181781-babchenko-inostrannyy-agent-reshili-v-rossiyskom-minuste.htmlРакурс
В росії Мін’юст вніс до реєстру «іноземних агентів» журналіста Аркадія Бабченка. Він, за версією московитів, «здійснював збір коштів на підтримку ЗСУ, розповсюджував недостовірну інформацію про прийняті органами публічної влади рішення та політику, що проводиться ними».
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До реєстру іноагентів внесено також ТОВ «Хронікер» — юридичну особу раніше визнаного іноагентом журналіста, колишнього головного редактора сайту радіостанції «Эхо Москвы» Віталія Рувінського.
Бабченко працював воєнним кореспондентом «Московського комсомольця», співпрацював із «Новою газетою», російськими телеканалами та іншими виданнями. У 2017 році він виїхав із Росії, побоюючись за свою безпеку.
У 2018 році Служба безпеки України інсценувала вбивство блогера, як стверджувалося, для виявлення замовників справжнього замаху на його життя. Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах в Україні Бабченко залишив країну.
У 2020 році Росфінмоніторинг включив Бабченка до переліку терористів та екстремістів. У січні 2023 року МВС росії оголосило його у розшук.
У своєму посту, написаному перед від’їздом з України, Бабченко заявив, що він все ще має плани проїхати Тверською вулицею Москви на танку Abrams, «як і обіцяв».
Бажання Бабченка проїхатися Красною площею Москви на американському «Абрамсі» московити не коментували.