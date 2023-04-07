Бабченко – иностранный агент, решили в российском Минюсте

https://racurs.ua/n181781-babchenko-inostrannyy-agent-reshili-v-rossiyskom-minuste.html

Ракурс

В росії Мін’юст вніс до реєстру «іноземних агентів» журналіста Аркадія Бабченка. Він, за версією московитів, «здійснював збір коштів на підтримку ЗСУ, розповсюджував недостовірну інформацію про прийняті органами публічної влади рішення та політику, що проводиться ними».

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До реєстру іноагентів внесено також ТОВ «Хронікер» — юридичну особу раніше визнаного іноагентом журналіста, колишнього головного редактора сайту радіостанції «Эхо Москвы» Віталія Рувінського.

Бабченко працював воєнним кореспондентом «Московського комсомольця», співпрацював із «Новою газетою», російськими телеканалами та іншими виданнями. У 2017 році він виїхав із Росії, побоюючись за свою безпеку.