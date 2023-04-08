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Ракурс
Директор школы из Запорожья будут судить за государственную измену

Директора школы из Запорожья будут судить за государственную измену (ФОТО)

8 апр 2023, 13:02
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Директорку школи із Запоріжжя судитимуть за державну зраду. Нацполіція завершила розслідування.


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Під час тимчасової окупації російськими військами міста Бердянськ фігурантка одразу перейшла на бік ворога та очолила загальноосвітній заклад № 11.

Директорку школи із Запоріжжя судитимуть за державну зраду

Слідчі Нацполіції встановили, що мешканка Запорізької області жила в Маріуполі і була директоркою загальноосвітньої школи. А після тимчасової окупації російськими військами Бердянська переїхала у місто і пішла на співпрацю із загарбниками. Жінка стала директоркою однієї з місцевих шкіл, де забезпечила організацію освітнього процесу за стандартами та навчальними планами рф.

Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацію майна.

Источник: Ракурс


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