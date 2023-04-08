Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Директорку школи із Запоріжжя судитимуть за державну зраду

Директорку школи із Запоріжжя судитимуть за державну зраду (ФОТО)

8 кві 2023, 13:02
999

Директорку школи із Запоріжжя судитимуть за державну зраду. Нацполіція завершила розслідування.


.

Під час тимчасової окупації російськими військами міста Бердянськ фігурантка одразу перейшла на бік ворога та очолила загальноосвітній заклад № 11.

Директорку школи із Запоріжжя судитимуть за державну зраду

Слідчі Нацполіції встановили, що мешканка Запорізької області жила в Маріуполі і була директоркою загальноосвітньої школи. А після тимчасової окупації російськими військами Бердянська переїхала у місто і пішла на співпрацю із загарбниками. Жінка стала директоркою однієї з місцевих шкіл, де забезпечила організацію освітнього процесу за стандартами та навчальними планами рф.

Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацію майна.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів