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В Ровенской области металлический понтон с детьми оторвался от берега, фото: ГСЧС
На Ровенщине спасли детей на оторвавшемся от берега понтоне (ФОТО)https://racurs.ua/n181810-na-rovenschine-spasli-detey-na-otorvavshemsya-ot-berega-pontone-foto.htmlРакурс
На Рівненщині врятували двох дітей на металевому понтоні, який відірвався від берега річки.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Інцидент стався сьогодні, 8 квітня.
О 15.10 на спецлінію «101» від небайдужих громадян надійшло повідомлення, що в смт Млинів Дубенського району на місцевому пляжі приблизно за 20 метрів від берега посеред річки Іква на металевому понтоні знаходяться двоє дівчаток та просять про допомогу, — зазначають у ДСНС.
Рятувальники, які прибули за викликом, за допомогою рятувального човна дісталися понтону, зняли з нього дітей та доставили їх до берега.
На щастя обом врятованим дітям — дівчаткам 2012 року народження — медична допомога не знадобилася, їх забрали додому батьки.
Як вдалося згодом з’ясувати, діти гуляли на березі річки та вирішили зробити селфі на понтоні. В один момент металевий понтом від'єднався від берега та поплив за течією річки, — зазначають у ДСНС. — Завдяки пильності громадян вдалося вчасно повідомити Службу порятунку та оперативно врятувати дітей.