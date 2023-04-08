В Ровенской области металлический понтон с детьми оторвался от берега, фото: ГСЧС

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На Рівненщині врятували двох дітей на металевому понтоні, який відірвався від берега річки.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Інцидент стався сьогодні, 8 квітня.

О 15.10 на спецлінію «101» від небайдужих громадян надійшло повідомлення, що в смт Млинів Дубенського району на місцевому пляжі приблизно за 20 метрів від берега посеред річки Іква на металевому понтоні знаходяться двоє дівчаток та просять про допомогу, — зазначають у ДСНС.

Рятувальники, які прибули за викликом, за допомогою рятувального човна дісталися понтону, зняли з нього дітей та доставили їх до берега.

На щастя обом врятованим дітям — дівчаткам 2012 року народження — медична допомога не знадобилася, їх забрали додому батьки.