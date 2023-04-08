Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Рівненщині металевий понтон із дітьми відірвався від берега, фото: ДСНС

На Рівненщині врятували дітей на понтоні, котрий відірвався від берега (ФОТО)

8 кві 2023, 19:19
999

На Рівненщині врятували двох дітей на металевому понтоні, який відірвався від берега річки.


.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Інцидент стався сьогодні, 8 квітня.

О 15.10 на спецлінію «101» від небайдужих громадян надійшло повідомлення, що в смт Млинів Дубенського району на місцевому пляжі приблизно за 20 метрів від берега посеред річки Іква на металевому понтоні знаходяться двоє дівчаток та просять про допомогу, — зазначають у ДСНС.

Рятувальники, які прибули за викликом, за допомогою рятувального човна дісталися понтону, зняли з нього дітей та доставили їх до берега.

На щастя обом врятованим дітям — дівчаткам 2012 року народження — медична допомога не знадобилася, їх забрали додому батьки.

Як вдалося згодом з’ясувати, діти гуляли на березі річки та вирішили зробити селфі на понтоні. В один момент металевий понтом від'єднався від берега та поплив за течією річки, — зазначають у ДСНС. — Завдяки пильності громадян вдалося вчасно повідомити Службу порятунку та оперативно врятувати дітей.

На Рівненщині металевий понтон із дітьми відірвався від берега, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів