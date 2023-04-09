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Последствия российского авиаудара, фото: Херсонская ОВА
Россияне управляемыми авиабомбами разрушили элеватор на Херсонщине (ФОТО)https://racurs.ua/n181826-rossiyane-upravlyaemymi-aviabombami-razrushili-elevator-na-hersonschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники знову атакували Херсонщину керованими авіабомбами.
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Цього разу такий інцидент стався у Бериславському районі вчора, 8 квітня, ввечері. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Російська авіація скинула вибухівку на елеватор у Бериславі. Будівля зазнала серйозних руйнувань, — вказано в повідомленні.
Також російська авіація вдарила по селу Львове Тягинської громади — через ворожу атаку пошкоджено адміністративну будівлю та близько пʼяти будинків місцевих жителів.
Крім того, рашисти завдали авіаудари селах Ольгине Високопільської громади та Томарине Бериславської громади.
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