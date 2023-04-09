Последствия российского авиаудара, фото: Херсонская ОВА

https://racurs.ua/n181826-rossiyane-upravlyaemymi-aviabombami-razrushili-elevator-na-hersonschine-foto.html

Ракурс

Російські загарбники знову атакували Херсонщину керованими авіабомбами.

.

Цього разу такий інцидент стався у Бериславському районі вчора, 8 квітня, ввечері. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Російська авіація скинула вибухівку на елеватор у Бериславі. Будівля зазнала серйозних руйнувань, — вказано в повідомленні.

Також російська авіація вдарила по селу Львове Тягинської громади — через ворожу атаку пошкоджено адміністративну будівлю та близько пʼяти будинків місцевих жителів.

Крім того, рашисти завдали авіаудари селах Ольгине Високопільської громади та Томарине Бериславської громади.