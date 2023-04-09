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Ракурс
Наслідки російського авіаудару, фото: Херсонська ОВА

Росіяни керованими авіабомбами зруйнували елеватор на Херсонщині (ФОТО)

9 кві 2023, 14:08
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Російські загарбники знову атакували Херсонщину керованими авіабомбами.


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Цього разу такий інцидент стався у Бериславському районі вчора, 8 квітня, ввечері. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Російська авіація скинула вибухівку на елеватор у Бериславі. Будівля зазнала серйозних руйнувань, — вказано в повідомленні.

Також російська авіація вдарила по селу Львове Тягинської громади — через ворожу атаку пошкоджено адміністративну будівлю та близько пʼяти будинків місцевих жителів.

Крім того, рашисти завдали авіаудари селах Ольгине Високопільської громади та Томарине Бериславської громади.

Наслідки російського авіаудару, фото: Херсонська ОВА

Джерело: Ракурс


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