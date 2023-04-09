Папа Римский Франциск. Фото: AFP

https://racurs.ua/n181830-papa-rimskiy-v-pashalnoy-rechi-upomyanul-ob-ukraine-i-obratilsya-k-rossiyanam.html

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Папа Римський Франциск у своїй великодній промові згадав про війну в Україні.

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Під час пасхальної меси на площі Святого Петра у Ватикані, яка відбулася 9 квітня, понтифік згадав про українців. Він закликав допомогти «улюбленому українському народу на його шляху до миру». Також Папа Римський звернувся до росіян, попросив їх шукати правду про вторгнення їхньої країни в Україну. Про це повідомляє Reuters.

Пролийте світло Пасхи на народ росії, — заявив він.

У молитві Папа Римський попросив «потішити поранених і всіх тих, хто втратив близьких через війну».

Відкрийте серця всієї міжнародної спільноти, щоб прагнути покласти край цій війні і всім конфліктам та кровопролиттям в нашому світі, — додав він.

Крім того, понтифік закликав до миру на Близькому Сході на тлі чергової ескалації в Єрусалимі.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Папа Римський Франциск в інтерв’ю Vatican News визнав росію нападником на Україну. Також понтифік тоді пояснив, чому не називає агресором російського диктатора володимира путіна.

Джерело: Reuters