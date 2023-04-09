Оккупанты похищают проукраинских гражданских. Фото:

https://racurs.ua/n181840-okkupanty-vyvozyat-proukrainskih-grajdanskih-v-neizvestnom-napravlenii-genshtab.html

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Окупанти з російської федерації продовжують викрадати проукраїнських цивільних у Луганській області.

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Так, у Старобільську війська країни-агресора обшукують місця проживання громадян, яких підозрюють у підтримці України. Цих людей вороги вивозять у невідомому напрямку, додому вони вже не повертаються. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 9 квітня.

Не припиняються випадки насильницького викрадення цивільного населення російськими загарбниками на тимчасово зайнятих територіях України, — зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, заступник голови місії Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Кортні Остріан влітку 2022 року заявила, що на території російської федерації було зафіксовано 18 фільтраційних таборів для українців.

Агресор готувався до процедури фільтрації задовго до повномасштабного вторгнення в Україну, бо списки українських громадян, які вважалися загрозливими для російського контролю над Україною, включаючи всіх, хто дотримується проукраїнських поглядів, були складені росією заздалегідь.