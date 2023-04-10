Александр Сырский в Бахмуте. Фото: Military Media Center

https://racurs.ua/n181850-v-boyah-za-bahmut-vrag-ispolzuet-siriyskuu-taktiku-syrskiy.html

Ракурс

Ситуація в Бахмуті Донецької області залишається складною, але контрольованою.

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Армія російської федерації тут перейшла до «сирійської» тактики випаленої землі, знищуючи вогнем будівлі та позиції. Бої в місті мають жорсткий характер з обох боків. Про це 10 квітня заявив командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Telegram-канал Military Media Center.

Ворог перейшов до так званої «сирійської» тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації та вогнем артилерії. Оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована, — зазначив він.

Зазначається, що 9 квітня генерал відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку, де заслухав командирів військових частин та угрупувань щодо ходу оборони та проблемних питань, які потребують негайного вирішення.

Відразу на місцях Сирський прийняв оперативні рішення та поставив задачі, а також зустрівся з особовим складом бригад Сухопутних військ, ДШВ, Тероборони, тримають оборону на Бахмутському напрямку.

А найкращих бійців генерал відзначив нагородами, цінними подарунками та грошовими преміями.

Нагадаємо, величезні втрати серед бойовиків приватної військової компанії «Вагнера» в районі призвели до того, що російські загарбники почали перекидати на цей напрямок елітні підрозділи своєї армії, зокрема десантників та мотострілків. А підрозділи російської десантури, які вже зазнали втрат, були доукомплектовані мобілізованими росіянами.