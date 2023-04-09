Росіяни перекидають елітні підрозділи до Бахмута — у ЗСУ назвали причину

Рашисти кидають елітні підрозділи у Бахмут, фото: boxingblog.ru

https://racurs.ua/ua/n181828-rosiyany-perekydaut-elitni-pidrozdily-do-bahmuta-u-zsu-nazvaly-prychynu.html

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Російські загарбники почали перекидати до Бахмута елітні підрозділи своєї армії, зокрема десантників.

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Причиною цього стали величезні втрати серед бойовиків ПВК «Вагнера». Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Те, що там з’явилися десантники, це не підсилення. «Вагнер» отримує дуже великі втрати, тому змушений підтягувати додаткові підрозділи регулярного війська — десантників і мотострілків для того, щоб поповнити угрупування на цьому напрямку, — наголосив він.

Череватий додав, що російські підрозділи десантників, які відправляють у Бахмут, вже також зазнали втрат, вони були доукомплектовані мобілізованими.

За інформацією Череватого, у Бахмуті росіяни щодоби втрачають лише вбитими близько сотні осіб. Крім того, є поранені та важкопоранені.

У них дуже важкі втрати, особливо зараз цей потік з в’язниць російських не дуже продовжується. Це найагресивніше угрупування, «Вагнера» саме, яке проявляло найбільшу агресивність, найбільшу динаміку атак, вони його потенціал втрачають, — наголосив Череватий.

Джерело: «РБК-Україна»