Украина хочет вернуть похищенных россией детей-сирот. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n181854-ukraina-sozdaet-koaliciu-dlya-vozvrascheniya-pohischennyh-rf-detey-sirot-ministr.html

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Україна планує створити міжнародну коаліцію, щоб повернути українських дітей-сиріт, які були викрадені окупантами та перебувають на території рф.

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Деякі міжнародні лідери вже публічно підтримували ідею створення такої коаліції. Зокрема, схвально відгукнулися голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Про це 10 квітня віце-премʼєр-міністр України Ірина Верещук заявила в ефірі телеканалу «Рада».

За її словами для повернення дітей-сиріт з території країни-агресора повинен бути посередник. Такими посередниками можуть бути Міжнародний комітет Червоного Хреста, Управління Верховного комісара ООН у справах біженці, ЮНІСЕФ тощо.

Раніше повідомлялося, що окупанти нелегально утримують на тимчасово захоплених територіях і незаконно вивезла в росію 4 тис. 396 українських дітей-сиріт.

Нагадаємо, 9 квітня в Офісі генерального прокурора заявляли, що в Україні вже 468 дітей загинули внаслідок повномасштабної російської агресії, а ще щонайменше 947 дітей дістали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше дітей постраждало у Донецькій, Харківській та Київській областях.