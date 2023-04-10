Прямое попадание по группе россиян из «Стугны». Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n181859-pryamoe-popadanie-po-gruppe-okkupantov-iz-stugny-pokazali-na-video.html

Ракурс

Український ПТРК «Стугна» вдало відпрацював по підрозділу окупантів.

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Групу з трьох-чотирьох ворожих солдатів знищили прямим попаданням протитанкової ракети. Про це 10 квітня 10-та окрема гірничо-штурмова бригада «Едельвейс» у Facebook.

Стараємося регулярно запускати на орбіту москалів для обслуговування супутників Ілона Маска. Цього разу запуск пройшов успішно! — йдеться у підписі до відео.

Як відомо, протитанковий ракетний комплекс «Стугна» з початку повномасштабної війни успішно знищує не лише російську техніку та піхоту, але й в окремих випадках і гелікоптери.

Військові розповідають, що працювати за цим комплексом можна у будь-яку пору доби, бо він оснащений електронно-оптичним перетворювачем, або тепловізором. «Стугна» доволі мобільна, бо пускова установка важить всього 40 кг. Ще 30 кг складає вага ракети. Для його застосування та переміщення достатньо розрахунку з декількох осіб.

Нагадаємо, 16 березня у мережі з’явилося відео, як військовослужбовці Збройних сил України знищили російську гусеничну бойову машину піхоти БМП-2 за допомогою протитанкового ракетного комплексу «Стугна» українського виробництва.