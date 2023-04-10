Рада вернула 30 тыс. доплаты военным, ГСЧС и полиции до конца периода военного положения

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Верховна Рада повернула доплати у розмірі 30 тис. грн військовим, працівникам ДСНС та поліцейським, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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Їх виплачуватимуть до кінця періоду воєнного стану. Так вирішили нардепи 10 квітня.

Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк уточнив, що 254 голоси нардепи віддали за правку у законопроект № 8312 щодо регулювання окремих аспектів здійснення заходів примусового відчуження майна під час дії правового режиму воєнного стану (прийнятий в цілому 277 голосами).

Ця правка повертає надбавку захисникам шляхом економії на скороченні зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат), — пояснює Железняк.

Для того, щоб реально знайти кошти для повернення надбавок, необхідно змінювати бюджет.

Железняк зауважує, що обмеження на зарплати до 10 мінімальних зарплат — це дуже мала економія.

Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить. Нагадаю, що ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 млрд грн. Тому я б поки не так однозначно стверджував, що повернули, — зазначає Железняк.

Нагадаємо, що з 1 лютого 2023 року уряд змінив підхід до нарахування додаткових грошових виплат військовослужбовцям тилових підрозділів. Відтоді порядок нарахувань безпосередньо залежить від районів перебування бійців, а також складності та специфіки виконуваних ними бойових чи спеціальних завдань.

Таким чином деякі військові перестали отримувати доплати у розмірі 30 тис. грн, які були запроваджені урядом ще 28 лютого 2022 року. Міністр оборони Олексій Резніков пояснював, що таке рішення дозволяло Міноборони «заощадити» 100 млрд грн. Головною причиною такого рішення він називав справедливість у виплатах щодо тих військових, які перебувають на лінії зіткнення і в тилу.