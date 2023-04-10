Резников рассказал, как чуть не попал в плен

https://racurs.ua/n181867-reznikov-rasskazal-kak-chut-ne-popal-v-plen.html

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Міністр оборони Олексій Резніков розповів, як мало не потрапив у полон на початку повномасштабної війни.

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За його словами, захищений командний пункт Міноборони, куди міністр мав їхати зі своєю командою, знаходився у Гостомелі, куди ворог, як потім стало очевидним, спрямував потужний удар у вигляді в тому числі масованої висадки десанту.

ЗКП, який був закріплений за моїм персоналом, знаходився, будете сміятися, в Гостомелі, в захищеному місці, яке першим же потрапило в засідку. Теоретично, якби ми туди перемістилися хоча б за день-два, то в мене половина міністерства була б там. Майже в полоні. Тому ми просто розпорошилися по різних будівлях, які належать Міністерству оборони. Слава Богу, їх вистачає в Києві. Фінансистів я взагалі скомандував вивезти за межі Києва, щоб вони були в більш-менш безпечному місці та могли працювати, — розповів міністр для УП.

Він вважає, що потрапив би у полон, якби на початку вторгнення рф діяв за визначеним протоколом безпеки.

Також міністр оборони розповів про атмосферу в кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в перший день вторгнення.

За його словами, уранці 24 лютого у приймальні Залужного вже керували обороною. Головнокомандувач управляв військами як через спецзв’язок, так і через звичайні месенджери. Залужний та заступники, згадує Резніков, були зібраними та спокійними — для головкома нічого не змінилося, оскільки він усе життя готувався до цієї війни.

Резніков лише додав, що було багато матюків. Команду «Стріляй» формулювали трохи іншими словами.