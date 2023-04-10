Ракурсhttps://racurs.ua/
Резников рассказал, как чуть не попал в плен
Резников рассказал, как чуть не попал в пленhttps://racurs.ua/n181867-reznikov-rasskazal-kak-chut-ne-popal-v-plen.htmlРакурс
Міністр оборони Олексій Резніков розповів, як мало не потрапив у полон на початку повномасштабної війни.
.
За його словами, захищений командний пункт Міноборони, куди міністр мав їхати зі своєю командою, знаходився у Гостомелі, куди ворог, як потім стало очевидним, спрямував потужний удар у вигляді в тому числі масованої висадки десанту.
ЗКП, який був закріплений за моїм персоналом, знаходився, будете сміятися, в Гостомелі, в захищеному місці, яке першим же потрапило в засідку. Теоретично, якби ми туди перемістилися хоча б за день-два, то в мене половина міністерства була б там. Майже в полоні.
Тому ми просто розпорошилися по різних будівлях, які належать Міністерству оборони. Слава Богу, їх вистачає в Києві. Фінансистів я взагалі скомандував вивезти за межі Києва, щоб вони були в більш-менш безпечному місці та могли працювати, — розповів міністр для УП.
Він вважає, що потрапив би у полон, якби на початку вторгнення рф діяв за визначеним протоколом безпеки.
Також міністр оборони розповів про атмосферу в кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в перший день вторгнення.
За його словами, уранці 24 лютого у приймальні Залужного вже керували обороною. Головнокомандувач управляв військами як через спецзв’язок, так і через звичайні месенджери. Залужний та заступники, згадує Резніков, були зібраними та спокійними — для головкома нічого не змінилося, оскільки він усе життя готувався до цієї війни.
Резніков лише додав, що було багато матюків. Команду «Стріляй» формулювали трохи іншими словами.
Диктаторы, тираны и людоеды
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...