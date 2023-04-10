Украина без условий передала россии пятеро тяжелораненых

https://racurs.ua/n181868-ukraina-bez-usloviy-peredala-rossii-pyatero-tyajeloranenyh.html

Ракурс

Україна передала російській стороні ще п’ятьох важкопоранених полонених. Серед них — і єдину жінку, яка перебувала в українському полоні.

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Як повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, стан цих осіб вдалося стабілізувати, щоб вони стали придатними для транспортування.

Репатріація, як і передбачає міжнародне гуманітарне право, відбулася без жодних умов для російської сторони.

Крім того, в Рамадан — священний місяць для всіх мусульман — Україна передала двох військовополонених мусульман, які воювали у складі окупаційної армії.

Це було зроблено на підтвердження нашої пропозиції державі-агресорці обміняти мусульман «всіх на всіх» з обох сторін на знак поваги до культури та традицій.

Нагадаємо, що рф цю пропозицію раніше не підтримала.