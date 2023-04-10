Украина без условий передала россии пятеро тяжелораненых

Украина без условий передала россии пятеро тяжелораненыхhttps://racurs.ua/n181868-ukraina-bez-usloviy-peredala-rossii-pyatero-tyajeloranenyh.htmlРакурс
Україна передала російській стороні ще п’ятьох важкопоранених полонених. Серед них — і єдину жінку, яка перебувала в українському полоні.
Як повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, стан цих осіб вдалося стабілізувати, щоб вони стали придатними для транспортування.
Репатріація, як і передбачає міжнародне гуманітарне право, відбулася без жодних умов для російської сторони.
Крім того, в Рамадан — священний місяць для всіх мусульман — Україна передала двох військовополонених мусульман, які воювали у складі окупаційної армії.
Це було зроблено на підтвердження нашої пропозиції державі-агресорці обміняти мусульман «всіх на всіх» з обох сторін на знак поваги до культури та традицій.
Нагадаємо, що рф цю пропозицію раніше не підтримала.