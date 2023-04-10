Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Україна без жодних умов передала росії п’ятьох важкопоранених

Україна без жодних умов передала росії п’ятьох важкопоранених (ФОТО)

10 кві 2023, 18:19
999

Україна передала російській стороні ще п’ятьох важкопоранених полонених. Серед них — і єдину жінку, яка перебувала в українському полоні.


.

Як повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, стан цих осіб вдалося стабілізувати, щоб вони стали придатними для транспортування.

Репатріація, як і передбачає міжнародне гуманітарне право, відбулася без жодних умов для російської сторони.

Україна без жодних умов передала росії п’ятьох важкопоранених

Крім того, в Рамадан — священний місяць для всіх мусульман — Україна передала двох військовополонених мусульман, які воювали у складі окупаційної армії.

Україна без жодних умов передала росії п’ятьох важкопоранених

Це було зроблено на підтвердження нашої пропозиції державі-агресорці обміняти мусульман «всіх на всіх» з обох сторін на знак поваги до культури та традицій.

Нагадаємо, що рф цю пропозицію раніше не підтримала.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів