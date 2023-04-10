Новий обмін - сотню полонених вдалося повернути в Україну, серед них є захисники "Азовсталі" та Гостомеля

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Новий обмін здійснила влада України з керівництвом армії рашистів.

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Сотню полонених вдалося повернути в Україну. Серед них зокрема є захисники «Азовсталі» та Гостомеля. Про це 10 квітня повідомив у Телеграм голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Додому повернулося 100 наших людей — це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання.

В ОПУ наголошують, що цей обмін був складним. За звільнення наших героїв росіяни отримали назад 106 загарбників.

Серед звільнених сьогодні військових — 80 чоловіків та 20 жінок. Дев’ятеро — офіцери, усі решта — рядовий та сержантський склад, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Майже половина з них мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань. Наймолодшому — 19 років. Звільнені військові обороняли Маріуполь, Бахмут, Гостомель, Чонгар, острів Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС.