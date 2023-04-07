З нагоди Рамадану Україна запропонувала росії обміняти полонених мусульман

https://racurs.ua/ua/n181775-z-nagody-ramadanu-ukrayina-zaproponuvala-rosiyi-obminyaty-polonenyh-musulman.html

Ракурс

З нагоди початку Рамадану Україна пропонувала московитам обміняти всіх військовополонених мусульман.

.

Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман «всіх на всіх» з обох сторін на знак поваги до їхніх культури та традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму, — зазначила в інтерв’ю «Голосу Америки» радниця з комунікацій керівника ОП Дарія Зарівна.

Рамадан або Рамазан — місяць обов’язкового для мусульман посту, є одним з п’яти стовпів ісламу. Протягом місяця Рамадан правовірні мусульмани в денний час відмовляються від прийому їжі, пиття, куріння та інтимної близькості. Тривалість місяця становить 29 або 30 днів і залежить від місячного календаря.

Тим часом 7 квітня Папа Римський Франциск запропонував встановити двотижневе перемир’я у зоні воєнних дій в Україні з 9 квітня на час святкування Великодня та світлих великодніх тижнів католиками та православними.

Католицька церква цього року відзначає Великдень найближчої неділі, 9 квітня, православні християни святкують її тижнем пізніше, 16 квітня.

Голова РПЦ Кирило призначив 6 квітня головного священника у зоні «спецоперації». Ним став протоієрей Дмитро Василенков. Тепер він відповідатиме за «духовне наставництво російських військовослужбовців та співробітників силових структур, які перебувають у зоні бойових дій».