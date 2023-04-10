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В Минобороны предупреждают, что о контрнаступлении ВСУ официально могут говорить только Зеленский, Резников и Залужный

В Минобороны предупреждают, что о контрнаступлении ВСУ официально могут говорить только Зеленский, Резников и Залужный

10 апр 2023, 20:50
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В Міноборони попереджають, що про контрнаступ Збройних сил України офіційно можуть говорити лише головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, президент Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков.


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Сучасна війна — це насамперед інформаційна війна. І ми повинні бути готові до того, що можуть бути будь-які вкиди інформації, будь-які інформаційно-психологічні операції. Тому до будь-якої інформації треба ставитися критично, перевіряти її, шукати джерело, — сказала заступниця міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону 10 квітня.

Вона зазначила, що єдиною достовірною інформацією щодо ходу бойових дій і планів Збройних сил можуть бути тільки офіційні джерела.

Що стосується планів ЗСУ, потрібно розуміти, що вони тримаються у секреті, тому будь-які обговорення цих планів, треба розуміти, що це обговорення очевидно чиїхось припущень. Говорити офіційно про це можуть три особи, якщо мова про контрнаступ — це президент, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ. Всі інші їх цитують, — наголосила Маляр.

Источник: Ракурс


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