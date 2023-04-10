В Минобороны предупреждают, что о контрнаступлении ВСУ официально могут говорить только Зеленский, Резников и Залужный

https://racurs.ua/n181874-v-minoborony-preduprejdaut-chto-o-kontrnastuplenii-vsu-oficialno-mogut-govorit-tolko-zelenskiy.html

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В Міноборони попереджають, що про контрнаступ Збройних сил України офіційно можуть говорити лише головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, президент Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков.

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Сучасна війна — це насамперед інформаційна війна. І ми повинні бути готові до того, що можуть бути будь-які вкиди інформації, будь-які інформаційно-психологічні операції. Тому до будь-якої інформації треба ставитися критично, перевіряти її, шукати джерело, — сказала заступниця міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону 10 квітня.

Вона зазначила, що єдиною достовірною інформацією щодо ходу бойових дій і планів Збройних сил можуть бути тільки офіційні джерела.