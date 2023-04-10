В Міноборони попередили, що про контрнаступ офіційно можуть говорити лише Зеленський, Резніков і Залужний

Ракурсhttps://racurs.ua/
В Міноборони попереджають, що про контрнаступ ЗСУ офіційно можуть говорити лише Зеленський, Резніков і Залужний
В Міноборони попередили, що про контрнаступ офіційно можуть говорити лише Зеленський, Резніков і Залужнийhttps://racurs.ua/ua/n181874-v-minoborony-poperedyly-scho-pro-kontrnastup-oficiyno-mojut-govoryty-lyshe-zelenskyy-reznikov.htmlРакурс
В Міноборони попереджають, що про контрнаступ Збройних сил України офіційно можуть говорити лише головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, президент Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков.
.
Сучасна війна — це насамперед інформаційна війна. І ми повинні бути готові до того, що можуть бути будь-які вкиди інформації, будь-які інформаційно-психологічні операції. Тому до будь-якої інформації треба ставитися критично, перевіряти її, шукати джерело, — сказала заступниця міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону 10 квітня.
Вона зазначила, що єдиною достовірною інформацією щодо ходу бойових дій і планів Збройних сил можуть бути тільки офіційні джерела.
Що стосується планів ЗСУ, потрібно розуміти, що вони тримаються у секреті, тому будь-які обговорення цих планів, треба розуміти, що це обговорення очевидно чиїхось припущень. Говорити офіційно про це можуть три особи, якщо мова про контрнаступ — це президент, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ. Всі інші їх цитують, — наголосила Маляр.