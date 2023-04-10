Госдума узаконит электронные повестки и запретит уклонистам выезжать из рф и брать кредиты

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У росії електронні повістки у військкомат дублюватимуть традиційні та будуть мати рівну юридичну силу.

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За словами голови комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова, у військовозобов’язаних буде два тижні, щоб з’явитися добровільно у військкомат, після чого буде запроваджено заборону на виїзд за кордон та інші обмеження.

Депутати Держдуми розглянуть 11 квітня поправки, що узаконюють повістки до військкомату в електронному вигляді.

Всі повістки матимуть абсолютно однакову юридичну силу. Не має значення, яким способом ви отримали цей порядок денний, — сказав Картаполов.

За його словами, комітет з оборони пропонує зберегти традиційні паперові повістки та оповіщення через роботодавця, а також ввести оповіщення рекомендованими поштовими відправленнями та їх дублювання в електронному вигляді.

Поправки до законопроекту включають «забезпечувальні заходи» для тих, хто не є за порядком денним, у тому числі електронним.

Так, якщо людина не отримує повістку або вдає, що не отримує, то вона буде зобов’язана під час наступного призову протягом двох тижнів добровільно з’явитися до військового комісаріату. Якщо він цього не зробить, то йому за цифровим підписом військового комісара прийде повідомлення про те, що вводяться обмеження на виїзд і будуть інші обмежувальні заходи, — сказав депутат російської держдури.

За його словами, якщо призовник знову не з’явиться, то, згідно з поправками, через 20 днів йому заборонять керувати транспортом, укладати угоди з нерухомістю, реєструвати ІП, брати кредити.

Картаполов також повідомив, що у військкоматів з’явиться єдиний реєстр військовозобов’язаних, який дозволить мінімізувати виклики до військкомату для уточнення даних військового обліку, пише РИА Новости.

Минулого тижня, 6 квітня, держдура рф проголосувала за те, щоб повторно розглянути у другому читанні законопроект, що дозволяє розсилати повістки рекомендованим листом, а також зобов’язує призовників з’являтися у військкомат без повістки.

Документ ухвалили у другому читанні 22 лютого 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення росії до України. Третє читання планували провести у березні 2022 року, але відклали.

У березні в Генштабі рф заявили, що військкоматам поставили завдання під час призовної кампанії сповіщати громадян «в електронному вигляді». У той же день користувачі «Держпослуг» помітили, що на сайті більше не можна видалити обліковий запис. У Мінцифри рф повідомили, що обліковий запис можна видалити до МФЦ — і видалення не вважатиметься ухиленням від служби в армії.

Військкомати в Тульській та Ростовській областях, а також у Москві говорили, що не надсилатимуть призовникам електронні повістки. При цьому, наприклад, у Володимирській області влада оголосила, що повністю відмовляться від паперових повісток.

На цьому фоні заступник голови комітету Держдуми з оборони Юрій Швиткін заявив, що повідомлення від військкоматів в електронному вигляді буде прирівняне до вручення повістки особисто в руки, що, як зазначили сенатори Віктор Бондарєв, Андрій Клішас та депутат Держдуми Андрій Картаполов, не відповідає чинним законам.