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500 солдат, свыше 20 артиллерийских систем и танков потеряла рф - Генштаб
500 солдат, свыше 20 артиллерийских систем и танков потеряла рф — Генштабhttps://racurs.ua/n181883-500-soldat-svyshe-20-artilleriyskih-sistem-i-tankov-poteryala-rf-genshtab.htmlРакурс
Загальні втрати росії за час повномасштабного вторгнення в Україну станом на 11 квітня складають 179 тис. 320 солдатів. Про це у вівторок повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
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Авіація Сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також знищила зенітно-ракетний комплекс рф. Також ЗСУ приземлили російський гелікоптер Мі-24 і дев’ять безпілотників різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів рф.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 по 11 квітні орієнтовно склали:
особового складу — близько 179 тис. 320 (+500 осіб ліквідовано за добу);
танків — 3 тис. 644 (+7 од.);
бойових броньованих машин — 7 тис. 38 (+10 од.);
артилерійських систем — 2 тис. 765 (+15 од.);
РСЗВ — 535 (+1 од.);
засоби ППО — 282;
літаків — 307;
гелікоптерів — 293 (+1 од.);
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 332 (+9);
крилаті ракети — 911;
кораблі /катери — 18;
автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 620 (+13 од.);
спеціальна техніка — 316 (+5).
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