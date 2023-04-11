Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
500 солдатів, понад 20 артилерійських систем і танків втратила рф — Генштаб

500 солдатів, понад 20 артилерійських систем і танків втратила рф — Генштаб

11 кві 2023, 10:23
999

Загальні втрати росії за час повномасштабного вторгнення в Україну станом на 11 квітня складають 179 тис. 320 солдатів. Про це у вівторок повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.


.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також знищила зенітно-ракетний комплекс рф. Також ЗСУ приземлили російський гелікоптер Мі-24 і дев’ять безпілотників різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів рф.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 по 11 квітні орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 179 тис. 320 (+500 осіб ліквідовано за добу);

  • танків — 3 тис. 644 (+7 од.);

  • бойових броньованих машин — 7 тис. 38 (+10 од.);

  • артилерійських систем — 2 тис. 765 (+15 од.);

  • РСЗВ — 535 (+1 од.);

  • засоби ППО — 282;

  • літаків — 307;

  • гелікоптерів — 293 (+1 од.);

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 332 (+9);

  • крилаті ракети — 911;

  • кораблі /катери — 18;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 620 (+13 од.);

  • спеціальна техніка — 316 (+5).

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів