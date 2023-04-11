500 солдатів, понад 20 артилерійських систем і танків втратила рф — Генштаб

https://racurs.ua/ua/n181883-500-soldativ-ponad-20-artyleriyskyh-system-i-tankiv-vtratyla-rf-genshtab.html

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Загальні втрати росії за час повномасштабного вторгнення в Україну станом на 11 квітня складають 179 тис. 320 солдатів. Про це у вівторок повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Авіація Сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також знищила зенітно-ракетний комплекс рф. Також ЗСУ приземлили російський гелікоптер Мі-24 і дев’ять безпілотників різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів рф.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 по 11 квітні орієнтовно склали: