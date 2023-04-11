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Момент ликвидации оккупантов под Бахмутом показали ВСУ
Момент ликвидации оккупантов под Бахмутом показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181889-moment-likvidacii-okkupantov-pod-bahmutom-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Воїни 92-ї Окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, продемонстрували момент ліквідації окупантів армії росії під Бахмутом.
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Відеозапис оприлюднив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
92-га бригада працює під Бахмутом. Фортеця Бахмут, — написав Єрмак.
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